Onno Hoes onthult het nieuwe wapen gemeente Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw wapen. Daarom presenteerde burgemeester Onno Hoes vandaag het nieuwe gemeentewapen van Haarlemmermeer aan de gemeenteraad.

Vanaf 1 januari sluit de huidige gemeente Spaarnwoude zich aan bij Haarlemmermeer. Het nieuwe wapen beval elementen van beide gemeentes. Het gemeentewapen wordt gebruikt op onder meer trouwboekjes, in de ambtsketen van de burgemeester, in de toga’s van de trouwambtenaren, de kleding van bodes en op de gemeentevlag.

Lees ook: Haarlemmerlieders trots op boek over historie: "Je moet je roots kennen!"

De oude gemeentewapens vervallen per 1 januari 2019, maar ze verdwijnen niet overal. In het monumentale oude raadhuis in Halfweg blijft het wapen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op diverse plekken zichtbaar.