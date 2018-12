Zestien extra fietsparkeerplekken in Hilversum: “Leuk gebaar, maar veel te weinig”

HILVERSUM - Vanochtend heeft de gemeente Hilversum tijdelijk zestien extra fietsparkeerplekken neergezet op het C&A-plein in het Centrum van Hilversum. Hierbij komt wethouder Arno Scheepers enigszins tegemoet aan de wens van ondernemers rond het plein, die sinds de invoering van het fietsparkeerbeleid hun omzet zien dalen.

De extra plekken zijn in eerste instantie bedoeld voor 'kortparkeerders', mensen die voor aankopen tussendoor eventjes snel hun fiets willen parkeren. De strenge handhaving in dit deel van het centrum schrikt veel klanten af. Het fietsdepot is om de hoek, en de handhavers beginnen hun ronde meestal op dit deel van de Kerkstaat.

Lees ook: Wethouder verdedigt omstreden fietsparkeerbeleid Hilversum: "Er is gewoon genoeg plek!"

Amin Usman, eigenaar van boekhandel Libris Voorhoeve, is blij met de extra plekken, ook al zijn het er maar zestien. "We hebben de wethouder proberen duidelijk te maken dat we echt moeten vechten voor iedere klant die hier het centrum binnenkomt. We zien nu dat de boodschap is overgekomen", vertelt de ondernemer.

Minder klanten

Ook Ilse Butzelaar, eigenaar van Simon Levelt koffie & thee, is blij met de extra plekken. "Het is in ieder geval iets. Maar het is wel veel te weinig", vertelt ze tegen NH Nieuws. Volgens de onderneemster heeft het strenge handhavingsbeleid haar veel klandizie gekost. "Mensen gaan echt niet hun fiets honderd meter verderop zetten om hier een pakje thee of koffie te halen."

Lees ook: Hilversum bouwt volgend jaar gratis fietsenstalling in pand Bristol

positieve actie

De ondernemers van het centrum voeren zaterdag een ludieke actie tegen het fietsbeleid. De bezoekers kunnen op het C&A-plein hun fiets achterlaten en laten opknappen door een lokale fietsenmaker. "Het is een positieve actie om te laten zien dat de klanten hier heel erg welkom zijn, ook als ze op de fiets komen", aldus Usman.

De proef met de zestien parkeerplekken wordt half januari geëvalueerd.