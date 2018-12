Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Moeder doodgestoken Sjeddy geeft emotionele verklaring voor hof: "Moeilijk verder leven" Foto: NH Nieuws Foto: Michel van Bergen (bewerking NH Nieuws)

HAARLEM - “Het lukt mij heel slecht om verder te leven. Hoe langer hij dood is, hoe meer ik besef dat het echt zo is.” Via een brief gaf de moeder van de doodgestoken Sjeddy een emotionele verklaring voor het gerechtshof.

Zelf was de moeder niet bij in het hof aanwezig. Haar broer las de slachtofferverklaring voor aan de rechters. In de verklaring stelt ze niet te willen weten hoe de verdachten eruit zien. Ook vertelde ze, drie jaar na de dood van haar zoon, nog steeds heel wat af te huilen, vergeetachtig te worden en niet meer de deur uit te willen. Lees ook: Belangrijke getuige in zaak-Sjeddy komt terug op herinnering aan fatale messteek Sjeddy uit Haarlem-Oost werd tijdens nieuwjaarsnacht 2016 doodgestoken. Hoofdverdachte Richardo L. is veroordeeld voor tien jaar gevangenis en vecht die straf deze week aan voor het Gerechtshof in Amsterdam. Ondanks dat er veel bewijs tegen hem is - getuigenissen, dna-sporen - blijft hij vasthouden aan zijn onschuld. Luister hier de emotionele verklaring terug: