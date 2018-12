Niels verbannen van zijn eigen gehandicaptenparkeerplaats: "Rare zaak"

HEEMSKERK - Het woonplezier van Niels Honig is vergald nu hij zijn auto niet meer mag parkeren op de invalidenplek voor zijn appartement aan de Jan Ligthartstraat in Heemskerk. Dat heeft de Vereniging van Eigenaren (VVE) hem laten weten. Een vreemde zaak, vindt hij. Hij heeft nota bene een invalidenkaart en beneden waren twee parkeerplekken voor invaliden.

Kort voordat hij het appartement in 2017 kocht, brak de meervoudig gehandicapte Niels zijn heup. Een trieste gebeurtenis. Zijn invalidenkaart en zijn parkeerplaats vlak voor de deur boden enige troost. Hij is slecht ter been, maar bleef hierdoor toch nog enigszins mobiel. Totdat de VVE besloot dat de gehandicaptenparkeerplaatsen moesten worden veranderd in parkeerplaatsen voor bezoekers.

"Heel gek, opeens stond er 'NP' op de twee plaatsen waar we met z'n drieën gebruik van maakten", zegt hij. "Daarna ben ik mijn auto gaan zetten op een plek waar niets stond, gewoon een neutrale plek. Maar daar mag ik ook niet staan. Het is een heel rare zaak. Er staan nu plaatsen leeg terwijl er mensen zijn die er dolgraag gebruik van zouden maken."

Uitleg

Niels heeft de VVE uiteraard om uitleg gevraagd. Die kwam er mondjesmaat. "Ze zeiden dat ze gewoon hebben besloten dat de plaatsen voortaan voor bezoekers zijn." Niels heeft zich er in het begin heel druk om gemaakt, maar inmiddels heeft hij de strijdbijl begraven. "Het blijft onrechtvaardig, maar het kost me te veel energie om het te blijven aanvechten."

De VVE wil niet reageren. De woordvoerder zegt 'dat hij de zaak niet groter wil maken dan nodig.' De gemeente zegt niets aan de situatie te kunnen doen omdat de pakeerplaatsen op privégrond staan.