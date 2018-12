Drugspand in Hilversum door burgemeester voor een halfjaar gesloten

HILVERSUM - Een pand aan de Verlengde Zuiderloswal in Hilversum is vandaag door burgemeester Pieter Broertjes voor een halfjaar gesloten vanwege de vondst van hennep. De politie ontdekte eind oktober dat daar een hennepkwekerij zat.

Agenten werden niet lekker bij het ontmantelen van het drugspand. Ze kregen ademhalingsproblemen en het onderzoek moest tijdelijk worden onderbroken. Op de eerste etage van het pand stonden, verdeeld over twee ruimtes, een paar honderd wietplanten. De politie kwam de plantage op het spoor dankzij een anonieme tip.

De gemeente zegt streng op te treden tegen illegale wietkwekerijen en drugspanden. "We werken daarbij samen met overheden en instanties zoals politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, sociale recherche, Belastingdienst en Liander", aldus burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. "Het sluiten van dit pand is een boodschap aan iedereen die zich met drugscriminaliteit bezighoudt dat we dit niet accepteren."

Integraal veiligheidsplan

Er worden jaarlijks meerdere hennepkwekerijen in de gemeente ontmanteld. De aanpak van drugs is een speerpunt in het nieuwe Integraal veiligheidsplan 2018-2022. Om criminaliteit tegen te zijn en de veiligheid te verbeteren wordt de afgelopen twee jaar strenger gehandhaafd en kunnen drugspanden eerder worden gesloten.