Voedselbank zoekt met spoed nieuwe opslagruimte: "Heel belangrijk"

ZAANDAM - De Voedselbank Noord-Holland zoekt met spoed een nieuwe opslagruimte voor alle goederen. De loods in Zaandam waar momenteel al het voedsel wordt opgeslagen, kan binnenkort niet meer worden gebruikt, omdat-ie verhuurd gaat worden.

"Dit is een hele mooie ruimte, van 1500 vierkante meter", aldus Nico Hoffer van de Voedselbank, over de huidige opslagloods. De ruimte konden ze drie jaar gratis gebruiken, maar dat houdt per 1 januari op.

Vanuit de opslagloods in Zaandam worden de goederen dagelijks naar de Houthavens in Amsterdam vervoerd, daar worden ze verwerkt tot voedselpakketten. "De loods in Zaandam is heel belangrijk, omdat wij grote partijen niet allemaal in de Houthavens kwijt kunnen. Daar lopen 140 vrijwilligers rond en daar is werkruimte nodig", vertelt manager David van der Voort.

Nieuwe opslagloods

Binnen drie weken al moet er dus een nieuwe opslagloods zijn, het liefst gratis of tegen een kleine vergoeding. "We zoeken een ruimte met een goede vloer van ongeveer 700 vierkante meter", laat Nico weten.

Het liefst in de buurt van Amsterdam, bijvoorbeeld in Zaanstreek- Waterland, of Purmerend. "En we leven nu in de kersttijd, dan probeer je altijd goed te doen. En misschien is het zeker in deze tijd een gedachte om iets te doen, voor ons in dit geval."

Mocht u (tijdelijk) een loods of bedrijfsruimte ter beschikking willen stellen aan de Voedselbank, neem dan contact op met Nico Hoffer via e-mail adres nphoffer@zonnet.nl.