Regiuscollege laat digitale kaars branden voor overleden Lisa (17)

SCHAGEN - Het Regiuscollege in Schagen toont een indrukwekkende blijk van medeleven na het overlijden van leerlinge Lisa (17). Op de lichtkrant aan de gevel van de school is een brandende kaars te zien. Het meisje overleed afgelopen weekeinde aan de gevolgen van xtc-gebruik.

Het Regiuscollege in Schagen heeft behalve de brandende kaars op de lichtkrant ook een speciale ruimte ingericht in de school waar leerlingen en leerkrachten stil kunnen staan bij het overlijden van Lisa. Ze zat in de vierde klas van het vmbo.

Al eerder in het begin van dit schooljaar kreeg de school te maken met de dood van twee leerlingen. Zij kwamen om het leven bij een auto-ongeluk in Anna Paulowna.