Volendam met vertrouwen tegen Twente: "Zijn er klaar voor"

VOLENDAM - FC Volendam wil zich vrijdagavond tegen FC Twente herstellen van de nederlaag van vorige week tegen NEC (5-1). Ondanks dat de uitslag in Nijmegen hoog uitviel, maakt trainer Hans de Koning zich geen zorgen in aanloop naar het duel met de Tukkers.

"Degene die de wedstrijd heeft gezien hoeft zich niet zo druk te maken", begint de oefenmeester. "Ik vind dat wij de bovenliggende partij waren in de eerste helft. Maar natuurlijk: 5-1 lijkt niet goed als je alleen de uitslag ziet. Wij weten waar het aan heeft gelegen en waar we onze positiviteit uit kunnen halen. We hebben zaterdag alles al besproken en we hebben ons de hele week kunnen voorbereiden op Twente. Wij zijn er klaar voor."

De Volendammers moeten het tegen de degradant doen zonder Gijs Smal. Hij kreeg vorige week een rode kaart in de wedstrijd van Jong FC Volendam en zit vrijdagavond niet bij de selectie. Gerry Vlak keert terug na zijn bovenblessure. Afgelopen dinsdag speelde hij ook al mee in een oefenduel met NAC Breda.

Schorsingen

De ploeg van trainer Marino Pusic heeft te kampen met meer personele problemen. Zo zijn belangrijke krachten Cristian González, Aitor Cantalapiedra en Tim Hölscher er niet bij wegens een schorsing. Volgens De Koning moet zijn ploeg daar niets van aantrekken. "Dat had NEC vorige week ook, maar er kwamen gewoon drie vervangers bij die niet minder zijn. Dat is morgen bij hen idem dito. We kunnen gewoon een Twente op volle sterkte verwachten."

1400 supporters

FC Twente neemt liefst 1400 supporters mee uit Enschede. Veel, vindt ook De Koning. Desondanks hoeft zijn ploeg daar niet van onder de indruk te zijn. "De ambiance zal hartstikke leuk zijn, een echte voetbalsfeer. Het is alleen maar mooi dat een club zo ondersteunt wordt, ook in moeilijke tijden. Uiteindelijk moeten onze supporters hectischer worden dan die 1400 van Twente. We hopen dat wij de mensen die voor ons komen wat kunnen bieden. Als wij ons hoge niveau kunnen halen zoals tegen Jong Ajax en Almere City, dan denk ik dat we aan de goede kant van de medaille zitten."