Woeste kleindochter opent jacht op oplichtster Zaanse grootouders: "Hele laffe daad"

ZAANDIJK - Lorrena Ooijen is woest. Een vrouw lichtte haar grootouders in Zaandijk op door zich voor te doen als een kennis van de familie. Ze ging ervandoor met 350 euro. Ooijen looft een beloning uit van 500 euro voor de gouden tip die naar de oplichtster leidt.

"Een hele laffe, zwakke daad. Het liefst sla je haar in elkaar, maar dat lost weinig op", zegt Ooijen tegen NH Nieuws. De oplichtster klopte zondagavond tussen 19.30 en 20.30 uur aan bij het ouder echtpaar dat op de Lagedijk woont. Haar 81-jarige oma, Loes, deed de deur open.

De oplichtster zei dat ze een vriendin van Ooijen en haar moeder is. "Het huis hangt vol met foto's van mijn zoontje en de vrouw speelde hier meteen op in. 'Alles goed met je kleinzoon?', zei ze. Ook noemde ze mijn opa bij zijn voornaam, Chris."

Al wist Loes niet zeker of ze de vrouw kende - volgens Lorrena is haar moeder wat vergeetachtig - ze liet haar toch binnen omdat ze haar niet wilde teleurstellen. De vrouw vertelde dat ze autopech had en sleepkosten van 350 euro moest betalen. "Hier twijfelden ze even over, maar de vrouw was opdringerig."

Ook het feit dat de oplichtster hun voornamen kende, overtuigde het echtpaar. Hoe de vrouw die wist, is voor Ooijen en haar grootouders een mysterie. De namen staan niet vermeld op het naamplaatje van het huis. "Ze heeft zich hier duidelijk op voorbereid."

Verward en van slag

De vrouw kreeg het geld en liet het echtpaar verward en van slag achter. Loes is er kapot van. "Mijn oma is echt een gevoelsmens. Ze kon er eerst niet over praten, kreeg een brok in haar keel en moest huilen. Om dit nog op 81-jarige leeftijd in je eigen huis mee te moeten maken is vreselijk."

De grootouders van Loes zouden niet de enige zijn bij wie dit is overkomen. Ooijen heeft op Facebook meerdere privéberichten gekregen van mensen die op een vergelijkbare manier zijn opgelicht. "Het lijkt wel het 'werk' van één vrouw te zijn."

Beloning

Ooijen wil haar daarom koste wat het kost opsporen. De familie heeft aangifte gedaan bij de politie, maar de kleindochter laat het niet daarbij zitten: ze looft 500 euro uit voor de gouden tip en 750 euro voor de naam van de vrouw. "Ze heeft bewust gekozen voor een kwetsbare doelgroep en ik wil niet dat deze vrouw meer slachtoffers op deze manier overvalt. Ook is het een signaal naar de vrouw: we doen er alles aan om je te vinden."