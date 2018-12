84-jarige zanger gaat voor goud op Ouderen Songfestival: "Het is een eer"

PURMEREND - Met zijn 84 jaar is Peter de Graaf uit Purmerend de oudste deelnemer in de finale van het Ouderen Songfestival in het DeLaMar theater in Amsterdam dit weekend. "Ik vind het prachtig om die oude liedjes te zingen."

Het had niet veel gescheeld of Peter had helemaal niet meegedaan aan de zangwedstrijd. Na een vakantie in Rhodos werd de zanger verkouden van de airconditioning in zijn hotelkamer.

Na een antibioticakuur moest hij zelfs worden opgenomen in een ziekenhuis in Nederland. "Daar dachten ze: dat was het dan met Peter". Na vier dagen krabbelde de krasse Purmerender weer overeind en stond hij zijn lievelingslied, Westertoren, te zingen tijdens de audities van het songfestival.

Passie

Het zingen zat er al vroeg in bij Peter en die liefde bleef. Op 7-jarige leeftijd zong hij al in de oorlog en later ontmoette hij grootheden uit de Jordaan zoals Willy Alberti. Veel geld heeft hij er nooit mee verdiend, maar de afgelopen jaren treedt hij steeds meer op.

Zaterdag zijn de finales in het DeLaMar theater in Amsterdam en zal hij zijn uiterste best doen om te winnen. "Maar daar gaat het niet om", laat de bescheiden purmerender weten. "Het is al een eer dat ik er met mijn leeftijd mag staan."