Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De eerste kerstbomen staan alweer in Wijdemeren Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

LOOSDRECHT - Terwijl in Muiden Sinterklaas vandaag werd uitgezwaaid, wordt in Wijdemeren alweer uitgekeken Kerstmis. In alle vijf kernen van de gemeente zijn grote kerstbomen geplaatst en versierd met lichtjes.

NH Gooi was in Loosdrecht bij de plaatsing van de eerste kerstboom. Wethouder Rosalie van Rijn deed de symbolische opening. Bekijk hieronder onze reportage: