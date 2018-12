Bergenaren willen onderste steen boven krijgen in rechtszaak over dorpshart

BERGEN - Maar liefst drie rechters hoorden vanmorgen bij de rechtbank in Alkmaar het verhaal aan van de bewoners verenigd in Mooier Bergen. Die willen de onderste steen boven hebben als het gaat om de keuze van het vorige college voor het plan 'De 7 dorpelingen'. In dat plan is er bij de inrichting van het nieuwe dorpshart plaats ingeruimd voor een grote supermarkt.

En juist die grote supermarkt is iets waar veel bewoners zich tegen verzetten. De bewoners, die verenigd zijn in de actiegroep Mooier Bergen, vinden de supermarkt een aantasting van het dorpse karakter. Ze kwamen zelf met een alternatief plan zonder supermarkt maar dat werd door het vorige college terzijde geschoven.

Lees ook: Bergenaren maken eigen plan voor dorpscentrum

Waarom dat gebeurde is voor René Meijer van Mooier Bergen nog steeds een raadsel. Hij diende een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) in om de onderste steen boven te krijgen. Hij wilde alle correspondentie in handen krijgen om erachter te komen waarom het, inmiddels vertrokken college, ondanks alle weerstand voor dit plan heeft gekozen.

Meer zwart dan wit

Nadat hij eerst de boodschap kreeg dat de mails gewist waren, kreeg hij later toch een stapel mails toegezonden. Maar het antwoord op de vraag kwam niet. "Na goed zoeken was het eindelijk gelukt maar een stapel was meer zwart dan wit omdat alles was weggelakt. Daar hadden we dus niet zo veel aan. Ook hebben we het idee dat er bepaalde mails niet zijn afgegeven. Zo is er geen enkele mail te vinden van een paar dagen voor het besluit. Dat is erg vreemd."

En dus op naar de rechter. Die had vandaag serieuze vragen aan de gemeente en de bewoners. "De vraag was of we het terecht was dat we bepaalde mails niet gehad hebben waar we wel om gevraagd hebben. Hij ging erg serieus in op de vragen en was goed voorbereid dat vond ik erg goed. We zijn in spannende afwachting wat de rechter gaat zeggen."

Ontslag

Inmiddels heeft het nieuwe college van Bergen het plan 'De 7 Dorpelingen' ter discussie gesteld. Die willen het plan intrekken en een nieuw plan voor het dorpshart maken. Ondanks dat zet Mooier Bergen toch door om de onderste steen boven te krijgen. De zaak Eric van H. speelt daarin ook een belangrijke rol. Deze hooggeplaatste ambtenaar is ontslagen omdat hij een hypotheek bij een projectontwikkelaar had afgesloten die ook grote bouwprojecten in de gemeente Bergen uitvoerde.

Lees ook: Meerderheid raad Bergen voor nieuw plan dorpshart: "Ik ben erg gerustgesteld"

"Toen wij ons alternatieve plan indienden mochten wij niks meer daaraan veranderen terwijl de gemeente dat op het laatste moment wel mocht. Er is zelf een advocaat aan te pas gekomen om ons te vertellen dat wij niks meer mochten aanpassen. Dat vonden wij ook niet koosjer", aldus Meijer.

De rechter doet binnen zes weken uitspraak. Mooier Bergen wacht ondertussen hoopvol af. "Ik vind dat we een heel sterk verhaal hebben. Er zijn echt gaten in het hele verhaal die we willen zien." Meijer looft wel de houding van de gemeente in deze zaak. "De vertegenwoordiger van de gemeente zei dat als hij iets moet leveren het meteen doet, dat vond ik erg goed."