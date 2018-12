Gehandicapt stel belandt in doolhof bij zoektocht naar woning

BEVERWIJK - In hun zoektocht naar een geschikte huurwoning zijn Carel en Anita Stuurman in een doolhof beland. Het gehandicapte stel en hun kinderen hebben een aangepaste woning nodig en die is er niet in hun woonplaats Beverwijk.

In hun zoektocht hebben Carel en Anita er nu toch één gevonden. Die woning staat leeg, ze kunnen er zo in. Alleen: het huis staat in Castricum, terwijl woningbedrijf Kennemer Wonen zegt de plicht te hebben eerst mensen te helpen uit het zogenoemde SVNK-gebied (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest). Beverwijk hoort daar niet bij.

Bureaucratisch

"Ik kan me voorstellen dat het een beetje bureaucratisch overkomt", zegt Hanneke Niele, wethouder van Beverwijk. "Maar Kennemer Wonen houdt zich aan de regels. Stilletjes blijven we hopen dat ze de woning toch nog krijgen en ondertussen blijven wij zoeken in Beverwijk."

Door haar ziekte kan Anita nauwelijks de trap op om naar bed te gaan. Het gevolg is dat ze vaak beneden in de stoel slaapt. Gelukkig heeft ze haar man Carel om haar te helpen. De vraag is alleen hoe lang nog. Carel is zelf namelijk ook ernstig ziek. "Het is bijna niet meer te doen", zegt hij. "Anita slaapt vaak 's nachts beneden in de stoel. De kwaliteit van ons leven is echt minimaal."

Wrang

Hun eigen woning is niet geschikt om rolstoelvriendelijk te maken, dus een verhuizing is de enige optie. "Als we alles gelijkvloers hebben, zijn we dik tevreden. Het is wel een beetje wrang dat zo'n huis er is, maar dat we daar niet voor in aanmerking komen."

Kennemer Wonen biedt toch nog een sprankje hoop. "Als we niemand uit het eigen gebied hebben voor deze woning, hebben wij aan de gemeente voorgesteld de woning toe te wijzen aan de mensen uit Beverwijk", aldus een woordvoerder.

"Daar moeten we het dan maar mee doen", zegt Carel. "Hopen dat er niemand voor komt en dat wij er dan in mogen. Dat zou echt geweldig zijn."