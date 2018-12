Nieuw datacentrum bij Rottepolderplein

HALFWEG - CyrusOne, een Amerikaanse exploitant van datacenters, heeft op het Polanenpark in Halfweg een terrein ter grootte van dertien voetbalvelden gekocht. Verdeeld over twee gebouwen komt hier een nieuw datacentrum.

Het nieuwe datacentrum wordt gebouwd op het industrieterrein bij het Rottepolderplein, een strategische locatie tussen Schiphol en Amsterdam. Voor CyrusOne is het de tweede grote investering in korte tijd in de regio. In oktober werd bekend dat het bedrijf 33 hectare grond heeft gekocht bij Agriport in de Wieringermeer voor de bouw van een megadatacentrum.

18 procent groei

Door de verdergaande digitalisering blijft de vraag naar dataopslag gestaag toenemen. Jaarlijks stijgt de capaciteit in groot Amsterdam met 18 procent. Vanwege de strategische ligging van intercontinentale kabels is de stad gewild. Industrieparken rond Amsterdam zijn favoriet maar voor extreem grote datacenters wijkt men steeds vaker uit naar de provincie.

CyrusOne werkt bij het Polanenpark samen met vastgoedbedrijf SADC. "We zijn blij dat we CyrusOne een plaats kunnen bieden en tegelijkertijd bijdragen aan de duurzame groei van de datacentersector en de digitale economie", aldus Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling van SADC.

Warmtenet Haarlem

Samen met onder andere de provincie Noord-Holland en Waternet gaat CyrusOne onderzoeken of het mogelijk is de restwarmte van het datacentrum te gebruiken voor de aanleg van een warmtenet in Haarlem. Daartoe zijn partijen een samenwerking aangegaan in het kader van het 'Warmte en Koude programma' van de Metropoolregio Amsterdam.