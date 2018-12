Deel dit artikel:













Museum zoekt verhalen voor expositie tv-serie Floris: "Herinneringen en anekdotes" Foto: NH Nieuws

HOORN - Hij is de jeugdheld van vele tv-kijkers: Floris von Rosemund. Volgend jaar is het precies 50 jaar geleden dat de kinderserie voor het eerst op tv kwam. Reden voor het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn om er vanaf februari een expositie aan te wijden.

De twaalfdelige kinderserie was razend populair. Menig kind speelde daardoor in 1969 en 1970 'riddertje' op straat. Ook ouders zaten voor de buis gekluisterd. "Ik vond de aflevering met het brandend water, een sloot die in brand ging, heel spannend", vertelt Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de 20e Eeuw. Door de jaren heen heeft hij al vaker de wens gehad om een expositie over Floris te houden. Die wens lijkt nu in vervulling te gaan. Sterren

Dankzij de medewerking van Jaap Kooimans, die recent een nieuw boek heeft uitgebracht over de serie, en bruiklenen van diverse musea kan het museum een goed beeld geven van het ontstaan, het succes en de memorabele geschiedenis van Floris. De serie was de start van de carrières van onder andere Rutger Hauer, Gerard Soeteman en Paul Verhoeven. Op zoek naar verhalen

Videobanden, een harnas, exclusieve kleurenfoto's, het museum is al hard op weg om allerlei attributen te verzamelen voor de tentoonstelling die in februari 2019 van start gaat. Maar het museum is vooral ook op zoek naar mooie verhalen. Stuijfbergen:"Ik wil graag herinneringen, anekdotes. Hoe heb je het beleefd? Wat zijn je herinneringen van de serie?". Floris-fanaten kunnen hun herinneringen delen door een mail te sturen naar info@museumhoorn.nl. 💬 Whatsapp ons!

