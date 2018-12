Dag van de Vrijwilliger: 'Noordkop voor elkaar' wil tekorten aanpakken

SCHAGEN - Door vergrijzing, meer betaalde banen en hoge druk op de mantelzorger dreigt het tekort aan vrijwilligers in de toekomst alleen maar toe te nemen. Vandaag wordt de Nationale Dag van de Vrijwilliger gehouden. Wonen Plus Welzijn wil de problemen aanpakken. Het project 'Noordkop voor Elkaar' moet hulp bieden.

"We proberen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen", vertelt Marika de Jager van Wonen Plus Welzijn. "De vraag is groter dan het aanbod. Dus we roepen mensen altijd op om even te gaan kijken op noordkopvoorelkaar.nl om te kijken of je iets leuks ziet en je dan ook aan te bieden."

Omdat de maatschappij en dus ook de traditionele vrijwilliger verandert, moet er wat gebeuren om in de toekomst genoeg mensen aan de slag te krijgen. De tijd dat vooral de gepensioneerde zijn tijd steekt in vereniging of club is aan draaien. Kijken naar andere doelgroepen is dan een belangrijke optie.

Kwetsbare vrijwilliger

"We kijken ook naar de 'kwetsbare vrijwilliger'", legt De Jager uit. "Het zijn soms mensen die tussen wal en schip raken. Mensen die vroeger in een instelling zaten met een verstandelijke handicap bijvoorbeeld of psychische klachten. Die wonen nu gewoon in de wijk en willen ook een goede dagbesteding, willen van nut zijn voor de maatschappij". Maar de groep is breder dan alleen dat.

Roy Muller is al vrijwilliger bij WonenPLusWelzijn. Hij belandde na een reorganisatie en een hernia thuis. "Dat doet de mens geen goed. Het is net als bij elektrische apparatuur. Stilstand is achteruitgang", vertelt hij. Sinds hij weer aan de slag is als vrijwilliger, heeft hij de boel weer goed op de rit: "Ik hoop uiteindelijk op een stabiel leven. Huisje, boompje, beestje, dat werk"

De 27-jarige Schagenaar werkt op kantoor en helpt mensen die maaltijden bestellen voor Tafeltje-Dek je maar brengt ook zelf gerechten langs. Hij raadt het mensen van harte aan om vrijwilligers werk te doen: "Mensen die nu thuis zitten en denken 'kan ik nog wel wat doen omdat ik er uit ben geraakt, medisch gezien of geestelijk'. Al is het maar een dagdeel, het is zeker aan te raden!"