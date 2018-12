Deel dit artikel:













Van den Brom over wedstrijd tegen Fortuna: "Excuses niet meer voor handen"

ALKMAAR - AZ gaat vrijdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard. Er moet gewonnen worden door de Alkmaarders, want het gaat niet goed en de druk neemt toe. Om de rust te bewaren trainde de selectie van John van den Brom afgelopen week een paar keer achter gesloten deuren. "Het is lekker om in alle rust te werken."

"Na de wedstrijd van zaterdag (0-2 nederlaag tegen Willem II) hebben die jongens vooral met elkaar gesproken. Wat kan en moet er anders. In deze groep zitten heel veel vrienden van elkaar. Op het veld en buiten het veld. Dan is het heel makkelijk als je elkaar goed kent om te zeggen wat je denkt en wat er anders moet", vertelt John van den Brom in voorbereiding op het duel met Fortuna Sittard voor de camera van NH. Extra druk

AZ staat achtste op de ranglijst en je merkt dat de kritieken toenemen in Alkmaar. Zo zijn er de laatste tijd regelmatig fluitconcerten vanaf de tribunes. Winst is dan de beste remedie. "Excuses zijn er niet meer voor handen. De druk van de nederlaag tegen Willem II neem je mee, maar ook niet meer dan dat", nuanceert de Alkmaarse oefenmeester de druk voor het duel tegen de Limburgers. "Team met vertrouwen"

Tegenstander Fortuna Sittard verloor net als AZ afgelopen weekend ook. De Limburgse club deed dat op bezoek bij sc Heerenveen, maar buiten deze nederlaag om doet de promovendus het goed met een tiende plek. "Je merkt dat het een team met vertrouwen is. Het is een elftal dat niet de bus parkeert, zeker niet als ze thuis spelen. Het is een aanvallende ploeg." Fitheid

Ron Vlaar gaat mee naar Sittard. De centrale verdediger trainde afgelopen week mee met de groep. Dat gold niet voor Bjorn Johnsen. De Noorse spits trainde samen met Stijn Wuytens apart. Bekijk de video's voor de volledige voorbeschouwing en de historie. De wedstrijd Fortuna Sittard - AZ begint vrijdagavond om 18.30 uur en is live te volgen via NH Radio.