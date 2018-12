Eeuwenoude mortiergranaten nu te bewonderen op gemeentehuis Medemblik

MEDEMBLIK - De eeuwenoude mortiergranaten die zijn gevonden in de haven van Medemblik, zijn sinds deze week te zien in het gemeentehuis. De vondst is archeologisch gezien de grootste van Nederland en zegt veel over de geschiedenis van Medemblik.

De mortiergranaten zijn tussen de 200 en 350 jaar oud en zijn gevonden tijdens het uitbaggeren van de haven in Medemblik. In totaal zijn er tien gevonden, waarvan er zeven bewaard zijn gebleven.

Bodem

Waarschijnlijk zijn de mortiergranaten ooit van een schip gegleden tijdens het laden en zo op de bodem van de haven beland. Gemeente-archeoloog Michiel Bartels is enthousiast over de vondst. "Het zegt veel over de West-Friese admiraliteit, de oorlogvoering in de 17e eeuw en daar is heel weinig van over en dat maakt dit wel bijzonder."

Vanaf 1603 was de haven van Medemblik de marinebasis van de West-Friese Admiraliteit. Hoorn, Enkhuizen en Medemblik droegen bij aan het onderhouden en bemannen van de vloot. Vanaf een deinend bombardeerschip moesten de zee-soldaten doorgaans de mortiergranaten afschieten.

De bommen zijn nog tot 1 februari te zien op het gemeentehuis in Wognum. Daarna worden ze toegevoegd aan een expositie over de Gouden Eeuw in het oude stadhuis van Medemblik.