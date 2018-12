Deel dit artikel:













De Bloemenbuurt in Enkhuizen wordt modern en anno 2019 Foto: Google Streetview

ENKHUIZEN - Woningbouwvereniging Welwonen wil de Bloemenbuurt weer helemaal anno 2019 maken. De bewoners van de Bloemenbuurt in Enkhuizen maken zich druk over de plannen van woningbouwvereniging omdat er mogelijk 74 woningen in de wijk worden gesloopt.

Welwonen verwacht begin volgend jaar dat de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad overeenstemming bereiken over de principes van de wijkvernieuwing. De resultaten zullen dan ook met de bewoners worden gedeeld, zij kunnen dan ook hun mening geven over de plannen en deze eventueel verbeteren. Lees ook: Deels gerenoveerde woningen Enkhuizen tegen de vlakte, bewoners snappen er niks van "De projectgroep van Welwonen, de gemeente Enkhuizen en de stedenbouwkundigen hebben vanaf de zomer niet stil gezeten als het gaat om de wijkvernieuwingsplannen voor de Bloemenbuurt in Plan Noord", aldus Welwonen. "Respect voor de geschiedenis"

Welwonen deelde in mei de eerste ideeën voor de vernieuwde Bloemenwijk, die tot stand zijn gekomen door gesprekken met de bewoners. Stedenbouwkundige van de gemeente Enkhuizen, Gerard Jan Hellinga geeft aan dat de ontwerpen steeds beter zijn geworden. "Met respect voor de geschiedenis en de bewoners van de Bloemenbuurt stapt Bleoemenbuurt de 21ste eeuw in. In stijl en duurzaam." Er zal niet alleen veel nieuwbouw komen, ook zal er aandacht aan het parkeelprobleem, de (verkeers)veilighied, de inzet van extra groen en verduurzaming geschonken worden. Als het college van burgemeester en wethouders begin volgend jaar akkoord gaat met de hoofdstructuur van het plan gaat Welwonen de sloop en nieuwbouwplannen in fases verdelen om hierover met de bewoners in gesprek te gaan. 💬 Whatsapp ons!

