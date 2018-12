De boom mag weer opgetuigd worden: dit zijn de kersttrends van 2018

HAARLEMMERMEER - Nu de Sint weer uit het land is, kun je zónder schuldgevoel de boom weer optuigen. Nog inspiratie nodig? Poedels en 'aaibare kerstbomen' zijn het dit jaar helemaal. Kerst-expert Nicolette Maas geeft NH Nieuws kerstboom-stijladvies.

"Heerlijk! Het mag nu weer. Lekker kerstvieren", zegt een blije bezoekster van het tuincentrum Intratuin Cruqiuis. Er staan twee kerstbomen in haar huis, ze heeft meerdere collecties kerstballen én kan altijd nog wel wat kerstversiering gebruiken.

Lees ook: De Peiling: Mag de kerstboom al of is dat nog te vroeg?

Kerst-expert Maas van het tuincentrum ziet dat mensen steeds eerder met kerst willen beginnen. "Al ver voor sinterklaas begint het al", vertelt ze. De kerstcollecties worden dan ook steeds gevarieerder, want 'voor ieder wat wils'.



Poedels en eenhoorns

Ze ziet dat er dit jaar blauw een echte trend is geworden, gecombineerd met ruwe materialen zoals beton, hout en staal. Ook de combinatie goud-roze-bordeauxrood is populair. Maar daarnaast zijn ook 'gekke' kerstballen erg in trek. Zo hangen er tegenwoordig ook roze poedels en eenhoorns in de bomen.