Van der Vaart dacht serieus na over transfer naar Telstar

VELSEN-ZUID - Het had niet veel gescheeld of Rafael van der Vaart had dit seizoen bij Telstar gevoetbald. De 35-jarige Heemskerker heeft serieus nagedacht over een transfer naar Telstar en de partijen hadden een mooie constructie in gedachte. Uiteindelijk ketste het idee toch af.

"Voordat ik mijn contract bij Esbjerg tekende, heb ik een terugkeer naar Nederland overwogen", vertelde de 109-voudig international aan Voetbal International. "Ik heb serieus nagedacht over een transfer naar Telstar. Dat is hier om de hoek. We hadden een constructie besproken waarbij ik doordeweeks in Denemarken zou wonen en trainen. In de weekeinden zou ik dan naar Nederland komen voor de wedstrijden. Uiteindelijk leek me dat toch niet zo’n goed idee."

Piet Buter, technisch directeur van Telstar, bevestigt dat deze constructie was bedacht. "Wij hebben een vrije jonge selectie en daarom wilde wij Van der Vaart graag hebben. Ik heb altijd contact gehad met zijn vader en uiteindelijk hebben ze keurig aangegeven dat Rafael toch niet naar Telstar zou komen."

Afscheid

Vervolgens sloot de Noord-Hollander aan bij Esbjerg, dat naar de Superligaen was gepromoveerd. Daar kwam de voormalig speler van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur niet veel in actie. Nadat hij in oktober zijn officiële afscheid had gehad bij Oranje, kondigde even later aan dat hij wegens blessureleed zijn schoenen aan de wilgen hing.