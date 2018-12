Gewonde man op parkeerterrein in Berkhout gevonden

BERKHOUT - Een automobilist heeft vanmorgen op een parkeerterrein aan de Venneweg in Berkhout een gewonde man op de grond van de parkeerplaats gevonden. Hoe de man daar terechtkwam, is niet bekend.

De voorbijganger vond de man om 11.30 uur, waarna hij meteen de hulp van een ambulance inschakelde. Het slachtoffer is direct meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de man er nu aan toe is.

Plaats delict

Omdat agenten de situatie verdacht vonden, hebben zij de omgeving afgesloten en wordt het terrein momenteel onderzocht op eventuele sporen. "Alle scenario's zijn mogelijk, maar we hebben het gebied als een plaats delict bestempeld om een en ander te kunnen uitsluiten", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Vooralsnog zijn er volgens de woordvoerder geen indicaties dat het om een misdrijf gaat.