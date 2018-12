Deel dit artikel:













Darter Veenstra kijkt uit naar wedstrijd met Harms Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Richard Veenstra is als vierde geplaatst bij de Finder Darts Masters en haalde in 2016 al eens de halve finale van het WK darts bij de BDO. Komend weekend is hij in de eerste ronde de tegenstander van Wesley Harms en hij verwacht een spannend potje. "Onze potjes zijn bijna altijd 6-5 of 5-4 dus dat zal dit weekend ook wel weer spannend worden", aldus Veenstra.

Dat de Finder Darts Masters een opstap kan zijn naar meer bewees Danny Noppert vorig jaar. Nadat hij gewonnen had in Egmond kon hij de overstap maken naar de grotere PDC-bond. Een overstap als deze ziet Veenstra echter nog niet zitten. "Dat is een beetje lastig. Bij de PDC ben je bijna veertig weekenden per jaar weg en dat is moeilijk te combineren met een druk gezin." Lakeside

En daarom blijft het grote doel voorlopig Lakeside, het wereldkampioenschap van de BDO. "Het was altijd het doel om op Lakeside te staan, dat haalde ik meteen in mijn eerste jaar en het zou nu wel heel mooi zijn om hem een keer te winnen."