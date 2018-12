Provincie wil strand Schellinkhout uitbreiden voor kitesurfers

SCHELLINKHOUT - Het recreatieschap West-Friesland heeft de ambitie om het strand bij Schellinkhout uit te breiden, om een veiligere omgeving te creëren. Nu ontstaan er vanwege gebrek aan ruimte gevaarlijke situaties tussen de kitesurfers en andere strandgangers. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

Het strand bij Schellinkhout is bestemd om te zwemmen. De kitesurfers mogen hier wel surfen, maar het is eigenlijk te klein. De provincie Noord-Holland heeft toegezegd 25.000 euro bij te dragen voor het vergroten van het strand.

Schellinkhout is nu voornamelijk geschikt voor beginnende kitesurfers, als het strand vergroot is kunnen de gevorderde kitesurfers en andere watersporters veilig naast elkaar van de golven genieten.

Knelpunt

De provincie wil ook het laatste knelpunt in de vaarverbinding tussen Rustenburg en Verlaat oplossen, door een brug van 20.000 euro te vervangen over de Langereis bij Veenhuizen. Er komt dan een nieuwe fiets- en voetbrug met een betere doorvaarthoogte.

"De provincie werkt samen met waterbeheerders en gebruikers aan betere vaarverbindingen, in combinatie met wandel- en fietsnetwerken en cultuurhistorische bestemmingen. Dit levert veel kansen op voor ondernemers in Noord-Holland", aldus de provincie Noord-Holland.

Waterrecreatie-projecten

De Gedeputeerde Staten heeft in 2018 totaal voor 791.220 euro toegekend aan zestien waterrecreatie-projecten in Noord-Holland. In maart wordt het voorstel in de Provinciale Staten behandeld.