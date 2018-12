Van Huizen en Schouten zaterdag sidekicks bij NH Sport

EGMOND AAN ZEE - Ook voor op de zaterdag heeft presentator Erik-Jan Brinkman aansprekende namen aan tafel als sidekick bij de live-uitzending van de Finder Darts Masters. Overdag schuiven Martin Haar en Esther Schouten aan, terwijl in de avonduitzending Toine van Huizen en Erik Schouten te gast zijn.

Vanaf 12.00 uur schuift Haar aan bij het programma. Het AZ-icoon, die vorig jaar na een dienstverband van 24 jaar afscheid nam bij de Alkmaarders, blijft tot 15.00 uur. Haar speelde in het verleden 96 duels voor AZ en was daarna assistent-trainer van onder meer Dick Advocaat, Co Adriaanse en Louis van Gaal bij de club. In het seizoen 2016/2017 loodste hij Jong AZ van de tweede divisie naar de Keuken Kampioen Divisie en momenteel is hij trainer van RKVV Velsen.

Na Haar schuift Esther Schouten aan bij presentator Brinkman. De Hoornse boksster werd liefst vijf keer wereldkampioen en twee keer won de de Europese titel. Vervolgens deed de Noord-Hollandse ook nog mee aan programma's als Expeditie Robinson en Expeditie Poolcirkel. Schouten is sidekick bij NH tot 18.00 uur, het einde van de middagsessie.

Avond

Vanaf 19.00 uur komen Toine van Huizen van Telstar en Erik Schouten van FC Volendam hun licht laten schijnen over de Finder Darts Masters. De verdedigers speelden in het verleden samen bij AZ en spelen nu beide in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdagavond zijn ze samen te gast als sidekick bij NH Sport en zullen zij tot het einde van de avond tussen de partijen door te zien zijn.

Live bij NH

De Finder Darts Masters begint komende vrijdag en duurt tot en met zondag. Alle wedstrijden van het toernooi zijn live te zien bij NH op internet en televisie. Neem hier een kijkje voor het complete deelnemersveld!