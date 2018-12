Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noord-Holland steekt geld in waterrecreatie Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland gaat financieel bijdragen aan verschillende waterrecreatie-projecten in de provincie, waaronder in de Metropoolregio Amsterdam. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 800.000 euro.

Dat geld gaat onder meer naar het opknappen van watersportvoorzieningen voor mindervaliden in de Loosdrechtse Plassen en het aantrekkelijker maken van de historische trekvaart tussen Haarlem en Leiden voor waterrecreanten. Gedeputeerde Cees Loggen: "Ik juich het zeer toe dat de regio's zo actief bezig zijn met het verbeteren van de mogelijkheden voor de waterrecreatie. De provincie helpt graag mee met het waarmaken van deze ambities. Dat maakt Noord-Holland nog aantrekkelijker voor waterrecreanten."