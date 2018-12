Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wielbouten losgedraaid bij Helderse automobilist: "Gelukkig reed ik 30" Foto: Raymond Groen

DEN HELDER - In Den Helder zijn afgelopen maand bij meerdere auto's de wielbouten losgedraaid. De waarschuwing van de politie is niet voor niets, vindt Raymond Groen. Hij schrok zich kapot toen hij zijn voorwiel voorbij zag rollen. "Gelukkig reed ik maar 30 kilometer per uur."

"Alles was kapot, de velg, wielas en remschijf," vertelt Raymond Groen aan NH Nieuws. "Ik moet er niet aan denken was gebeurd als ik met 80 kilometer per uur langs het kanaal zou rijden", schrijft hij in een reactie op de waarschuwing van de politie Den Helder op Facebook. Lees ook: Politie waarschuwt automobilisten: Check je wielbouten! De politie van Den Helder deed gister een oproep om vooral de wielbouten te controleren voor het wegrijden. Bij een dienstauto bleek een wiel los te zitten. Omdat de politieauto net van de garage kwam, leek de waarschuwing minder stellig. Toch wordt er druk gereageerd op de waarschuwing; ook door automobilisten die hetzelfde mee hebben gemaakt. Een aantal weken terug reed een automobilist richting Den Oever toen tussen de rotonde Kooypunt en het Amstelmeer één van de wielen los schoot, zo is op Facebook te lezen. "Daarna kwam hij erachter dat er nog twee los stonden. Waarschijnlijk los gedraaid aan de Ruygweg." Aangifte

De auto van Raymond stond afgelopen maand op de Helderse rijkswerf Willemsoord toen een onbekende de wielbouten van het linker voorwiel heeft losgeschroefd. "Ik heb later beelden op gevraagd van de bewakingscamera, maar de auto stond er net niet op. Ik heb toen geen aangifte gedaan, maar dat ga ik nu zeker doen." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003