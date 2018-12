Duizenden glasvezelaansluitingen en sneller internet voor de Beemster

BEEMSTER - Supersnel internet via glasvezel komt binnen handbereik van alle inwoners van de Beemster. De gemeente zorgt dat alle dorpskernen aangesloten worden op het breedbandnet en met hulp van de Provincie Noord-Holland komt snel internet ook beschikbaar in het buitengebied.

Volgend jaar beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van 3000 glasvezelaansluitingen in de dorpskernen van Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Noordbeemster en Westbeemster. Als glasvezel in de dorpskernen is aangelegd kan daarna het buitengebied worden ontsloten. De Provincie Noord-Holland staat daarbij garant voor de kosten.

Belangrijke levensader

Gedeputeerde Jaap Bond van economische zaken: "Dit is een mooie stap. Snel internet is een belangrijke levensader, het draagt bij aan ondernemerschap en economische groei. Daarom willen we dat in 2020 alle buitengebieden in Noord-Holland zijn voorzien van snel internet, zowel voor consumenten als bedrijven."

Op 18.000 percelen in het Noord-Hollandse buitengebied is nog geen snel internet mogelijk. Lokale initiatieven die in de zogenaamde witte gebieden breedband willen realiseren, wachten vaak op financiering. De provincie wil deze initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de leningen.