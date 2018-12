Deel dit artikel:













Beverwijker (14) mishandeld en beroofd van fiets in Heemskerk Foto: Shutterstock

HEEMSKERK - Een 14-jarige jongen uit Beverwijk is gisteravond in Heemskerk mishandeld en beroofd door twee jongens. Een van hen is aangehouden, de ander wordt nog gezocht.

Toen het slachtoffer over de Laan van Broekpolder fietste, werd hij door twee jongens benaderd. Er volgde een woordenwisseling, waarna één van de twee jongens de 14-jarige Beverwijker in z'n gezicht sloeg. Het slachtoffer schrok daar zo van dat hij zijn fiets liet vallen en rennend op de vlucht sloeg. Zijn twee belagers zagen hun kans schoon en namen zijn fiets mee. Rood-zwarte jas

Snel nadat de jongen de politie had ingeschakeld, konden agenten een van zijn belagers aanhouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Alkmaar. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Hij droeg tijdens de beroving een rood-zwarte jas. Wie getuige is geweest of andere informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844. 💬 Whatsapp ons!

