Blaricumse ondernemers moeten 'kermistuig' voortaan zelf in toom houden

BLARICUM - Om te voorkomen dat de kermis in Blaricum volgend jaar weer uit de hand loopt, nemen lokale ondernemers de handhaving over van de politie. Dat hebben de gemeente, ondernemers en Oranjevereniging in samenspraak besloten.

Er moeten tijdens de kermis minder politieagenten op straat rondlopen, valt te lezen in het evaluatierapport: "In het kader van commerciële evenementen en volksfeesten moet daarom een belangrijk deel van de veiligheidszorg rondom evenementen door particuliere inzet van beveiligingsdiensten worden ingevuld." De politie zorgt dat er genoeg agenten achter de hand worden gehouden, voor het geval er toch iets gebeurt.

Lees ook: Burgemeester Blaricum: "Maatregelen nodig om kermis dorps te houden"

De Blaricumse horecaondernemers maken de komende tijd een plan dat is gericht op 'voldoende toezicht en maximale beperking van overlast'. Het plan moet eind volgende maand klaar zijn en wordt in februari besproken met de gemeente. Maar, zo melden betrokkenen in de evaluatie: "Uitgangspunt is en blijft dat de kermisweek een leuk en dorps feestje moet zijn voor iedereen."

Vechtpartijen, dealers en meisje 'out'

De kermis in augustus verliep erg onrustig. Er waren vechtpartijen, er werd gedeald in met name lachgas en een 14-jarig meisje ging 'volkomen out' en moest daardoor naar het ziekenhuis.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch gaf eerder tegenover NH Nieuws aan dat er dit jaar veel meer overlast was. "We hadden 28 man politie en toezichthouders op straat en die waren echt nodig."

Lees ook: Vechtpartijen, dealers en tiener 'out' naar ziekenhuis: kermis Blaricum loopt uit de hand

Dat er 'maar' zeven mensen werden aangehouden was volgens haar te danken aan deëscalerende optreden van de politie. "Er was sprake van veel vechtpartijen, vernielingen en openbare dronkenschap." Burgemeester De Zwart-Bloch liet in september via een ingezonden brief op NH Gooi al weten dat ze maatregelen zou nemen om ervoor te zorgen dat de kermis weer 'dorps' zou worden. Luister hier het fragment terug.