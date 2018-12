GVB-medewerker mishandeld op Amsterdams metrostation

AMSTERDAM - (AT5) Een 33-jarige GVB-medewerker is gisterenmiddag op metrostation Burgemeester de Vlugtlaan mishandeld door een groep mannen. De politie zoekt getuigen van het incident.

De mishandeling vond plaats nadat de GVB-medewerker de poortjes was gepasseerd. Hij checkte in, waarna de vijf jonge mannen zonder in te checken achter hem aan liepen.

Na de mishandeling zijn de verdachten in de richting van Plein '40-'45. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel.

16 tot 20 jaar

Vermoed wordt dat het gaat om mannen tussen de 16 en 20 jaar, met een licht getinte huid. Getuigen worden gevraagd om zich te melden via 0900-8844. Een anonieme melding kan doorgegeven worden via 0800-7000.