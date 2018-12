'Rijdende bouwrechter' komt meteen kijkje nemen bij bouwconflict

HAARLEM - Noord-Hollanders die een bouwconflict hebben met aannemer of buren, kunnen binnenkort een zogeheten bouwrechter inschakelen. Deze komt meteen op de bouwplaats de boel bekijken en neemt een deskundige mee.

Rechtbank Noord-Holland wil op deze manier snel actie ondernemen bij conflicten in het civiele recht en het niet aan laten komen op jarenlange rechtszaken. Volgens de rechtbank zijn alle partijen daarmee geholpen.

Binnen enkele weken gaat een van de Noord-Hollandse bouwrechters voor het eerst op pad. Benadeelden zijn geholpen omdat de deskundige die meekomt, voor alle burgers betaalbaar zou zijn en worden dus niet meer geconfronteerd met dure bouwadviezen bij soms kleine zaken als keukenverbouwingen of uitbouwen. "Dit wordt nu op een kort geding-achtige behandeld", zegt rechtbankpresident Eveline de Greeve.

Conflict

De Greeve: "Deze nieuwe vorm komt voort uit de rechters zelf. Zij vinden het veel beter als ze in een vroeg stadium van een conflict op een bouwplaats zijn. Nu zijn ze niet praktisch bezig met zaken die pas veel later en alleen op papier worden behandeld. Het voordeel is bijvoorbeeld dat de aard van het conflict op locatie goed zichtbaar is en mogelijk verholpen kan worden." De rechter kan meteen knopen doorhakken.

De schouwen op locatie zijn niet openbaar te bezoeken.