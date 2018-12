Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onrust onder omwonenden over groeiplannen Schiphol: 'Onhandig en onbegrijpelijk' Foto: Shutterstock

SCHIPHOL - Er is onrust ontstaan onder omwonenden van Schiphol over de te volgen koers in de onderhandelingen over de toekomst van de luchthaven. Een deel van de kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol twijfelt openlijk over de strategie van voorman Kees van Ojik.

Dat blijkt uit een rondgang van actualiteitenprogramma EenVandaag. Onder voorzitterschap van Hans Alders proberen betrokken partijen nog vóór de kerst een akkoord te sluiten over de toekomst van Schiphol. Schiphol publiceerde vorige week hun milieueffectrapportage (MER). Daarin staat dat Schiphol zegt tot 2023 door te kunnen groeien naar 540.000 vluchten - zo'n 40.000 meer dan in huidige afspraken is opgenomen. Lees ook: Concept-milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten Kiesmannen binnen de Omgevingsraad Schiphol keren zich daar alleen fel tegen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Het actualiteitenprogramma vroeg ruim 50 kiesmannen naar hun mening. Deze vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in de gemeenten rondom de luchthaven pleiten vrijwel unaniem voor een groeistop of zelfs krimp. Ook wijzen ze er op dat Schiphol eerst afspraken uit het verleden moet nakomen, zoals vermindering van het aantal nachtvluchten en stillere landingsprocedures. Lees ook: Directeur Natuur en Milieufederatie over 40.000 extra vluchten Schiphol: "Kans nihil" "Van Ojik overspeelt zijn hand"

Onder de kiesmannen is onrust ontstaan na uitlatingen van hun voorman en onderhandelaar Kees van Ojik. Hij liet in de media openlijk blijken dat er met hem te praten valt over maximaal 25.000 extra vliegbewegingen. Omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden, zou daar volgens hem ruimte voor kunnen ontstaan. Maar bij een deel van de kiesmannen zijn die uitspraken slecht gevallen. "Wij weten niet waar hij dit vandaan haalt", aldus Jeroen Verbeek, kiesman namens de vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied. Verbeek bereidt een petitie voor waarin kiesmannen worden opgeroepen zich te scharen achter een nullijn voor 2023. Mocht Van Ojik daar geen gevolg aan geven dan moet hij volgens Verbeek wijken: "Met alle respect, maar misschien zit hij gewoon te lang in zijn functie." Solistisch gedrag

Ook uit e-mails waarin EenVandaag inzage kreeg blijkt dat er onder de kiesmannen onvrede heerst over de opstelling van Van Ojik. Zijn uitspraken worden 'onhandig' en 'onbegrijpelijk' genoemd. Ook hem 'solistisch gedrag' verweten. Toch zijn er ook kiesmannen die begrip hebben voor Van Ojik en er op wijzen dat, wanneer een akkoord uitblijft, de politiek zal besluiten over verdere groei van Schiphol. Zij zijn bang dat een dergelijk besluit nog slechter uitpakt voor de omwonenden. Volgens kiesman Nico 't Hart van de Vereniging Geen Uitbreiding Schiphol (GEUS) is angst een slechte raadgever. Reactie van Ojik

Van Ojik laat tegenover EenVandaag weten er 'het beste uit te willen halen voor de bewoners'. Het aantal van 525.000 starts en landingen is volgens hem het maximaal haalbare aantal in 2030 wanneer, conform eerdere afspraken, behaalde milieuwinst wordt gedeeld tussen de sector en de omgeving. Hij zegt een eventueel akkoord uiteindelijk voor te leggen aan de zogeheten clustervertegenwoordigers. Daarvan zitten er tien in de Omgevingsraad Schiphol, namens elke start- en landingsbaan twee. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003