Niet meer helemaal naar de rechtbank: zaken binnenkort via webcam

HAARLEM - Rechtbank Noord-Holland komt binnenkort met videorechters. Rechtszaken waarbij één partij tegenover de rechter staat, kunnen met videorechters op locaties in de hele provincie worden behandeld.

Het is niet te vergelijken met videoscheidsrechters die in het voetbal beslissingen terug kunnen draaien, want de rechter zit in de rechtbank en de Noord-Hollander in kwestie op een locatie om de hoek. Je kan denken aan zaken als bewindvoeringen en schuldhulverlening. Vaak duren deze zittingen maar een paar minuten. Toch zijn betrokkenen vaak lang onderweg naar de rechtbank voor deze zittingen.

Eilandbewoners

Rechtbankpresident Eveline de Greeve noemt Texel als voorbeeld. "Eilandbewoners hoeven dan niet meer naar de rechtbank in Alkmaar voor die paar minuutjes tegenover de rechter. Gemeenten zijn er enthousiast over en je zou kunnen denken dat er ruimte komt in gemeentehuizen waar inwoners terecht kunnen voor een zitting bij de videorechter. In vijf minuten ben je erin en er weer uit."

Experiment

Ook de geplande vernieuwde rechtbank in Zaandam zal zich kunnen gaan lenen voor onder meer dit doel.

Noord-Holland neemt het experiment over van rechtbank Noord-Nederland. Daar is de videorechter een groot succes. Rechtbankpresident De Greeve: "Burgers vinden dit systeem heel comfortabel." Als het goed werkt, wil de rechtbank op steeds meer plekken gaan werken met deze nieuwe vorm van rechtspraak.