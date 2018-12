De Peiling: Maak openbaar vervoer gratis

NOORD-HOLLAND - Zou jij de auto vaker laten staan als openbaar vervoer gratis is? Luxemburg maakt als eerste land ter wereld alle openbaar vervoer gratis. Moet Nederland dat ook doen?

Nieuwe regering

De nieuwe Luxemburgse regering timmert aardig aan de weg. Eerder deze week kwam het nieuws al naar buiten dat wiet er volledig gelegaliseerd wordt. Nu is besloten dat er vanaf de zomer van 2019 gratis met het openbaar vervoer gereisd kan worden.

2 euro

Het openbaar vervoer is in Luxemburg al erg betaalbaar: voor een reis van maximaal twee uur moet twee euro worden neergeteld. Binnen dat tijdsbestek kan men, gezien de beperkte afmetingen van het land, bijna overal komen. Eerder dit jaar werd besloten dat kinderen en jongeren onder de 20 niet meer hoefden te betalen voor het openbaar vervoer.

Files bestrijden

Vooral in de hoofdstad Luxemburg Stad staan ondanks het goedkope OV elke dag lange files omdat er dagelijks 400.000 mensen voor het werk de stad inrijden. De hoop is dat een groot deel van die automobilisten hun auto laat staan als het openbaar vervoer straks voor iedereen gratis is.

Wat vind jij?

In Nederland nemen de files de laatste tijd ook weer flink toe. Stadscentra willen graag van autoverkeer af. Parkeertarieven rijzen de pan uit. Is gratis openbaar vervoer ook DE oplossing voor Nederland? We horen graag hoe jij daar over denkt!

