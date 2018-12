WaterLab in Blokker: leerzame onderwaterwereld voor kinderen

BLOKKER - Bezoekerscentrum MAK Blokweer opent op 19 december Het WaterLab: een unieke tentoonstelling die aan jong en oud laat zien hoe water wordt schoongehouden, hoe je water beheert en welke dieren er in schoon water leven.

Dankzij de grote ramen is al voor binnenkomst duidelijk dat het thema 'water' is, een aangrenzende vijver geeft een kijkje onder water. Er komt een tunnel waar kinderen doorheen kunnen kruipen om in een gecreëerde onderwaterwereld van alles te leren over het leven daar. Voor de oudere kinderen zijn er ook microscopen om iets nieuws te ontdekken.

Sponsoring

Het WaterLab is mogelijk gemaakt door sponsoring van de Rabobank West-Friesland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het lab leert kinderen spelenderwijs wat leven met water inhoudt en hoe een natuurlijkvriendelijke oever helpt om het water schoon en leefbaar te houden", laat Cynthia van Tuijl aan NH Nieuws weten.

Mascotte

Een grote wens van Het WaterLab was een opgezette roerdomp die nu in vervulling komt en als mascotte gebruikt gaat worden zegt van Tuijl. "De roerdomp is een vrij zeldzame plas-drasvogel. De aanwezigheid van de roerdomp zegt veel over de natuur-ontwikkeling en het waterbeheer in het gebied en de vogel staat dan ook symbool voor het succes van de natuurvriendelijke oevers in het park."

Op 19 december wordt het WaterLab officieel geopend door leerlingen van basisschool De Parcival, samen met Ruud Maarschall van Hoogheemraadschap en Angela Pieterse van de Rabobank.