Noord-Hollandse 'pornokoning' (78) gechanteerd: "Betaal, of we vertellen dat je porno kijkt"

UITGEEST - Jan Wenderhold (78), de Uitgeester oprichter van pornotijdschrift 'Chick', wordt afgeperst. Als hij niet snel een astronomisch bedrag overmaakt, dreigt de afzender zijn pornoconsumptie aan de grote klok te hangen.

Dat blijkt uit een tweet van zijn dochter, Sandy Wenderhold, die tegenwoordig het mede naar haar vermoemde uitgeefconcern Sansyl runt. "Mijn vader wordt via de mail gechanteerd", schrijft ze. "Als hij geen 7.000 bitcoins betaalt gaan ze aan zijn familie en vrienden laten zien dat hij heel veel porno kijkt. Oh jee!"

Een belletje naar Sandy leert dat het geen grap is: haar vader - die een groot deel van zijn leven in de pornoindustrie werkzaam was - heeft inderdaad een mailtje met die strekking ontvangen. "Maar m'n vader maakt zich echt niet druk om", vertelt ze over zijn nuchtere reactie op het mailtje. "Hij heeft het zelf uitgevonden."

Deze vorm van chantage is niet nieuw, benadrukt Plus Magazine - platform voor 50-plussers - in een reply aan Sandy. "Dit horen wij helaas vaker, Sandy! Maar ze sturen die mail lukraak in het rond, in de hoop dat de 'pornokijker' zich aangesproken voelt. Het betekent niet per se dat hij het doet." Welke sites haar vader op zijn leeftijd bezoekt, weet ze niet. "Maar ik hoop dat hij nog steeds porno kijkt."





Wachtwoord

Wat vader en dochter wel zorgen baart, is dat de oplichters de hand hebben gelegd op inloggegevens, vertelt Sandy. "Ze hebben ook zijn wachtwoord, van een of andere pornosite. Dat is wel schrikken, als je ineens je wachtwoord ziet." Privé heeft Sandy nog nooit een soortgelijke dreigmailtje ontvangen, maar haar bedrijf ligt wel geregeld onder vuur.

"We ontvangen wel eens chanteermailtjes met het verzoek om bitcoins over te maken en we worden wel eens aangevallen", vertelt ze. "Maar dan melden we dat altijd."