Groei horeca loopt tegen grenzen aan

AMSTERDAM - Restaurants, hotels en cafés zullen ook volgend jaar goede zaken doen, maar de horeca groeit naar verwachting minder hard dan dit jaar. Vooral het tekort aan personeel speelt de branche parten.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ING in een nieuw rapport. Sectoreconoom Thijs Geijer verwacht dat de omzet in de horeca volgend jaar met 2 procent stijgt. Dat heeft te maken met de toegenomen welvaart in Nederland en de toestroom van buitenlandse toeristen. Dit jaar groeide de sector nog 5 procent.

Stijgende welvaart

Nederland is hard op weg naar meer dan 20 miljoen internationale toeristen in 2020. De stijgende welvaart in onze buurlanden, bevolkings- en welvaartsgroei in landen buiten Europa en betere internationale verbindingen zijn belangrijke drijfveren. Het aantal buitenlandse toeristen stijgt in 2018 met circa 7 procent, waarmee een nieuw recordjaar in de maak is. Voor 2019 ligt de groei naar verwachting tussen de 3 en 7 procent.

Tekort arbeidskrachten

Veel ondernemers hebben moeite de populariteit van eten, drinken en overnachten buiten de deur bij te benen, schrijft ING . Eén op de drie ondernemers wijt dat probleem aan een tekort aan arbeidskrachten. Volgens ING krimpt het personeelsaanbod waar ondernemers uit kunnen putten. Dit remt de omzetgroei in de sector, enerzijds door te weinig personeel en anderzijds doordat bedrijven zich vaker moeten wenden tot relatief onervaren personeel.

Tekst loopt door onder de grafiek

Bron: CBS, COEN enquête

Hogere rekening

Wie volgend jaar op stap gaat, moet overigens voldoende geld op zak hebben. Door de verhoging van het lage btw-tarief verwacht ING een prijsstijging van ruim 4 procent in de horeca. Omdat het economisch voor de wind gaat, zullen Nederlanders zich evenwel niet massaal laten afschrikken door een hogere rekening.