Nieuw wooncomplex is speciaal voor lhbt-ouderen

AMSTERDAM - Pesten, vereenzaming en uit onderzoek van belangenorganisatie COC blijkt zelfs dat ouderen zich soms genoodzaakt voelen weer de kast in te gaan: in de reguliere ouderenzorg zijn lhbt'ers vaak niet op hun plek. Daarom opende onlangs in de Kinkerbuurt de Roze Hallen, een wooncomplex voor lhbt-ouderen vanaf 55 jaar.

De Roze Hallen is geïnitieerd door Out Forever, een organisatie die in Amsterdam woningen realiseert voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders. De kwaliteit van wonen staat voorop.

Bewoner Chris van Kroon vertelt dat er behoefte ontstond aan een plek waar "wij homo's en lesbo's op een andere manier ouder worden, in plaats van in een verzorgingstehuis. De discussie was in die tijd dat mensen die in een verzorgingstehuis terechtkwamen weer terug de kast in gingen. Dus wij wilden het anders organiseren."

Langs elkaar heen leven en je eenzaam voelen hoort niet bij de Roze Hallen. Van Kroon: "Gemeenschappelijkheid stond echt voorop. Het gaat om goed nabuurschap: elkaar ondersteunen waar nodig."

Gemeenschappelijke ruimte

Op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan het interieur van de grote gemeenschappelijke ruimte van het nieuwe wooncomplex, een essentieel onderdeel van de Roze Hallen. Hier kunnen bijeenkomsten en etentjes worden georganiseerd voor de buurt en voor andere leden van de lhbt-gemeenschap. De ruimte heeft ook een praktische functie: de bewoners kunnen er de was doen.

Volgens architect Riëtte van der Werff zijn deelruimtes bij grote complexen steeds vaker gewenst maar gaan de plannen vaak niet door om financiële redenen.

Ook bij de Roze Hallen stond de ruimte even ter discussie toen de bouwkosten van het complex hoger uitvielen dan gedacht. "Dus één van de dingen die in eerste instantie dreigde te sneuvelen, was natuurlijk de gemeenschappelijke ruimte, omdat het gewoon vierkante meters waren", vertelt Van Kroon. Uiteindelijk won de behoefte aan gezelligheid en kunnen de bewoners nu genieten van een gemeenschappelijke ruimte.

Meer weten over de Roze Hallen? Bouw Woon Leef gaat deze week over dit nieuwe wooncomplex voor lhbt-ouderen.

Bekijk hier de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef:

De uitzendingen verschijnen iedere donderdag op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.