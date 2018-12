Enkhuizen schittert voor de twintigste keer door het kaarslicht

ENKHUIZEN - De kaarsjes van de twintigste editie van Enkhuizen bij Kaarslicht worden op 15 december vanaf 19.00 uur weer aangestoken. Het kaarslicht gaat op zeven verschillende locaties branden, met veel muziek op de achtergrond.

Yvon Haakman, één van de oprichters, laat aan NH Nieuws weten dat het ieder jaar een prachtig en gemoedelijk evenement is. "Bewoners en vrijwilligers maken er ook dit jaar weer een prachtige avond van. Er zijn bewoners die spontaan chocomelk en glühwein schenken voor de bezoekers."

Stadsomroeper

Enkhuizen bij Kaarslicht ontstond 20 jaar geleden toen stadsomroeper Dick Jans evenementen bezocht en met andere stadsomroepers sprak. Ravenstein nodigde Jans uit om te komen kijken bij hun kaarsjesavond: Jans was zo onder de indruk dat hij besloot het evenement naar zijn stad te halen en zo is Enkhuizen bij Kaarslicht ontstaan. Nu, twintig jaar later, is Enkhuizen bij Kaarslicht het grootste evenement van Enkhuizen.

Tekst gaat verder onder de video



Op zeven verschillende locaties door de stad wordt er gezongen en muziek gemaakt door zestien verschillende ensembles en koren. De Werf is dit jaar nieuw op de wandelroute in het 'lichtjesspektakel'. "Alle lichtjes worden door bewoners en vrijwilligers aangestoken, een aantal vrijwilligers zullen met bakfietsen door de stad rijden om ervoor te zorgen dat alle lichtjes op tijd branden", zegt Haakman.

Kopstuk

De Oud Katholieke Kerk, de Drommedaris en de Zuiderkerk zullen prachtig versierd zijn, het echte kopstuk wordt het stadhuis die in kaarslicht zal baden.