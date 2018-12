Automobilist gewond na rammen brugleuning Oosthuizen

EDAM-VOLENDAM - Een geluk bij een ongeluk voor automobilist in Oosthuizen. Hij ramde de brugleuning, raakte gewond, maar stortte net niet met auto en al de diepte in.

Het ongeluk gebeurde op de brug op de Kerkweg, die de Raadhuisstraat en het Westeinde met de Oostdijk verbindt. Op foto's is goed te zien dat de auto net op tijd tot stilstand is gekomen: een van de voorste wielen is de brugrand al gepasseerd.

Volgens een getuige is de automobilist met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto is door een berger opgehaald. De gemeente Edam-Volendam zal de schade aan de brugleuning herstellen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.