Bianca uit De Goorn verovert de wereld met pumps (die wel lekker zitten)

AMSTERDAM - Bianca Blom uit De Goorn timmert hard aan de weg met haar eigen schoenenlijn. De pumps worden zelfs al in Amerika gedragen en als het aan de onderneemster zelf ligt, dragen straks ook Máxima en Beyoncé haar comfortabele pumps.

Het begon allemaal toen Bianca nog heel klein was. Ze groeide op in het Westfriese De Goorn en had van kinds af aan al een fascinatie voor mooie schoenen, net als haar moeder. "Het is eigenlijk met de paplepel ingegoten", lacht ze.

Schoenmakersvak

Als twintiger verhuisde ze naar Amsterdam waar ze bedrijfskunde ging studeren. Na een paar jaar werken besloot ze het schoenmakersvak te leren en daar ging haar hart echt sneller van kloppen. "Ik vond het zo heerlijk om iets met mijn handen te doen."

Dat was ook het moment dat ze besloot om verder te gaan met schoenen. Ze wilde pumps ontwikkelen die comfortabel zitten en dat had wat voeten in aarde. Drie jaar lang was ze bezig met het verfijnen en optimaliseren van de perfecte pump.

Het resultaat mag er zijn: de pumps die ze verkoopt - LINJA Shoes - zitten veel comfortabeler dan de gemiddelde pump. "Ik zeg altijd dat je op mijn pumps twee keer zo lang kan lopen als op je favoriete pumps in je kast."

Halve marathon

Om dat te bewijzen liep ze afgelopen zomer de halve marathon van New York op haar eigen pumps. "Ik ben 's avonds met mijn voeten in een voetenbadje gaan zitten bij een rooftop-pool en de volgende dag ging het eigenlijk wel weer. Ik had wat spierpijn maar dat was alles."

Inmiddels gaan de zaken zo goed dat ze een winkel opent in Amsterdam. "We hebben de handen ineengeslagen en delen de winkel met tien ondernemers. Allemaal vrouwen. Samen hebben we zeven merken en het is heel fijn dat we de bezetting van de winkel zo kunnen delen. We delen de passie voor onze producten."

Reacties West-Friesland

In De Goorn is Bianca een bekend gezicht: regelmatig spreken mensen haar ouders aan omdat ze Bianca in de krant hebben zien staan. "Dat is wel heel grappig, dan roepen ze 'Is dat Bianca'? 'Ja, zegt mijn moeder dan'.

Als vrouw die opgroeide in een dorpje in West-Friesland had ze niet kunnen voorspellen dat ze hier nu zou staan met haar eigen onderneming. "Dat is wel gek, ja. Er zijn ook mensen in West-Friesland die mijn schoenen dragen. Maar ik droom groot, dus als het aan mij ligt dan dragen straks alle koningshuizen ook mijn schoenen. Ik denk dat ik ze veel pijn kan besparen."