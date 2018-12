Rapper Boef geeft honderden cadeaus aan asielkinderen: "Iedereen in Alkmaar helpt mee"

ALKMAAR - De jonge bewoners van een asielzoekerscentrum in Katwijk hadden wel een heel mooie pakjesavond. De Alkmaarse rapper Boef speelde voor Sinterklaas en verraste de kinderen met honderden cadeaus. Die kocht hij onder meer bij een speelgoedwinkel aan de Langestraat in zijn thuisstad.

Op zijn Instagram-story kon je zien dat Boef gistermiddag druk aan het shoppen was in het centrum van Alkmaar. Een medewerker van de speelgoedwinkel aan de Langestraat wil niet veel kwijt, maar was stomverbaasd toen de bekende rapper hun winkel binnenstapte: "Het was een gezellige boel", laat ze weten aan NH Nieuws.

Samen met haar collega's pakte ze 209 cadeaus in die de rapper vervolgens met hulp van Alkmaarse kinderen naar een 'waggy' (red. busje) op het Hofplein bracht. "Zo gaat dat in Alkmaar. Iedereen helpt mee", zegt Boef. Behalve bij een speelgoedwinkel, deed hij ook inkopen bij een parfumerie. In totaal kocht hij 263 cadeaus.

De toekomst

Vervolgens reed hij met een tot de nok toe afgeladen auto naar een asielzoekerscentrum in Katwijk om daar héél veel kinderen een leuke Sinterklaasavond te bezorgen. Hij hielp met uitpakken en knuffelde zijn fans. "De toekomst", schreef hij in zijn Instagram-story over de tientallen kids die hem uitzwaaiden.