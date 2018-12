Deel dit artikel:













Files in provincie zo goed als opgelost Foto: Shutterstock

ZAANSTAD - Het was een drukke ochtend in Noord-Holland. De langste file stond op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen: daar was een ongeluk gebeurd en liep het flink vast. Er stond zo'n vijftien kilometer file en de vertraging liep op tot een uur.

Daardoor probeerden automobilisten om te rijden via Beverwijk en werd het daar ook al drukker: op de N246 Westgrafdijk - Beverwijk stond je tien minuten vast. Er waren op meer plekken files, maar die zijn inmiddels zo goed als opgelost.