Zaandammer Gerard (88) is 'vertrouwen kwijt' na brutale babbeltruc

ZAANDAM - De 88-jarige Gerard van der Kort uit Zaandam is het slachtoffer geworden van een slinkse babbeltruc. Een onbekende vrouw troggelde hem met een smoes 200 euro af. "Ik ben het vertrouwen in de mensheid een beetje kwijt."

"Er werd in het schemerdonker aangebeld", vertelt Gerard. "Er stond een dame voor de deur met een verhaal over haar auto. Die zou kapot zijn en om de ANWB in te schakelen, moest ze 200 euro betalen. Ik kreeg medelijden en heb het geld gegeven, omdat ze me verzekerde dat ze het binnen drie dagen terug zou brengen."

Brutaliteit

Dat is niet gebeurd en dus schakelde de bejaarde man de politie in. "Het is ongehoord dat men zoveel brutaliteit heeft om oude mensen op die manier te bestelen", vertelt hij. "Dat moet aangepakt worden. Nu durf ik niet meer open te doen als er aangebeld wordt en er iemand staat die ik niet ken."

Lees ook: Oplichters beroven bejaarde Heerhugowaardse met listige babbeltruc

Gerard lijkt niet het enige slachtoffer te zijn van de vrouw. Op meerdere plekken in de Zaanstreek worden meldingen gedaan van dit soort oplichtingspraktijken.