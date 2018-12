Deel dit artikel:













Vrouw neergestoken voor Amsterdam Sloterdijk Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

AMSTERDAM - (AT5) Op het Orlyplein bij station Amsterdam Sloterdijk is vanavond een vrouw in haar schouder gestoken. De dader is kort na de steekpartij aangehouden.

Dat gebeurde rond 19.42 uur. Het slachtoffer is voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie op Twitter. De aanleiding voor de steekpartij is vooralsnog onbekend. De politie doet onderzoek naar de zaak.