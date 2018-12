Deel dit artikel:













Brand in schuur slaat over op woning in Zandvoort Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch

ZANDVOORT - In een schuur achter een woning aan de Brederodestraat in Zandvoort is brand uitgebroken. Het vuur sloeg over op het huis.

Niemand raakte gewond. Wel is de schade aan de schuur aanzienlijk. "Ik denk dat we die wel als verloren kunnen beschouwen", aldus de Veiligheidsregio. "Het vuur is nu wel onder controle." Volgens een getuige zouden de ramen van de woning zijn gesprongen. Hoe de schade daar verder is, wordt nog in kaart gebracht. Ook is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. 💬 Whatsapp ons!

