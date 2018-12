Held Luuk (16) wist peuter-ontvoerder te overmeesteren: "Ben best trots"

HAARLEM - De 16-jarige scholier Luuk dacht niet lang na toen hij gisteren een man met een peuter weg zag rennen op de markt bij Schalkwijk. "Ik dacht: 'oh shit, hij gaat dat kind meenemen!' Toen ben ik er achteraan gegaan."

Een 27-jarige en verwarde Haarlemmer griste gistermiddag een 2-jarig meisje weg bij haar opa en oma en zette het op een lopen. Luuk stond in de buurt en hoorde alle commotie. "Ik schrok, want ik had niet meteen door hoe ernstig het was."

Lees ook: Phaedra (44) rende achter peuter-ontvoerder aan: "Sta nog te trillen op m'n benen"

Toch besluit hij de achtervolging in te zetten. Omstanders weten het kindje veilig te herenigen met haar grootouders, maar dankzij de tiener kan de man ook worden aangehouden. "Ik heb mijn hand op z'n borst gelegd en heel rustig gevraagd of hij wilde blijven staan. Dat deed hij ook, zonder problemen. Hij was wel duidelijk in de war. 'Ik weet niet wat ik net heb gedaan, dit is niet goed', zei hij de hele tijd."

Een dag na de gebeurtenis is Luuk nog onder de indruk van wat er is gebeurd. "Als ik er van tevoren over na had gedacht, weet ik niet zeker of ik hetzelfde had gedaan. Maar het voelt toch best goed en ik ben wel trots op mezelf."

Bekijk het verhaal van Luuk hier:



De 27-jarige verdachte zit nog vast. Hij wordt vrijdag voorgeleid.