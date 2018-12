Helderse bieb 'School 7' gaat lunchen met koning en koningin op paleis Noordeinde

DEN HELDER - Morgen houden koning Willem-Alexander en koningin Máxima de zogeheten 'Uitblinkers-lunch' op Paleis Noordeinde in Den Haag. Niet alleen BN'ers als Wesley Sneijder, Beau van Erven Dorens en Monique van de Ven prikken een vorkje mee, ook de bibliotheek in Den Helder mag iemand afvaardigen voor de koninklijke maaltijd.

Toen de uitnodiging een paar weken geleden op de mat viel, ontstond er een vrolijke chaos in de bibliotheek. "Desiree, de secretaresse kwam met een stapeltje post bij onze directeur", vertelt Anita Ruder van de bieb. "En toen zag ze de brief van de Dienst Koninklijk Huis er tussen zitten. Ze maakte hem open en begon zo hard te gillen dat de andere collega's dachten dat er een muizen in het kantoor waren."

Het bleek een uitnodiging om te komen lunchen en praten met het koninklijk paar. "We hebben al een topjaar achter de rug", vertelt directeur Jacinta Krimp. Dit jaar werd de bibliotheek in Kuala Lumpur uitgeroepen tot beste ter wereld. "School 7" haalde het landelijke nieuws en de berichten bereikten dus ook het Koninklijk Huis. "Wanneer ontmoet je nou de koning én de koningin en op zo'n persoonlijke manier", lacht Krimp.

De "Uitblinkers-lunch" valt op de verjaardag van prinses Amalia. Met lege handen aankomen, dat kan natuurlijk niet, er is al een mooi cadeau uitgekozen. En dat kan natuurlijk maar één ding zijn: "Ik heb overlegd met mijn collega's en we hebben een boek gekozen van een Nederlandse schrijfster. Het is een deel van een trilogie en een lekker dikke pil. Ik denk dat dit goed bij haar past."