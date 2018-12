Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen snelle hap, maar vlugge handjes: vrouw jat kerstversiering in frietzaak Foto: Facebook / Hoofddorpsch Friethuys

HOOFDDORP - De kerstgedachte was afgelopen zaterdag ver te vinden in Hoofddorp. Een vrouw graaide in snackbar Hoofddorpsch Friethuys snel de kerstdecoratie van de toonbank toen de verkoper de patat uit het vet haalde.

De eigenaar liet het er niet bij zitten en zette een video van de brutale dievegge op Facebook. Degene die het Friethuys de gouden tip geeft, kan rekenen op een gezinszak friet, inclusief snacks en milkshakes, voor vier personen. Lees ook: Favoriete mega-tijgerknuffel van 5-jarige Selah gestolen bij evenement In het bericht stelde de eigenaar ook een ultimatum aan de vrouw: morgen moet de versiering terug zijn, anders gaan de camerabeelden van de diefstal naar de politie en wordt er aangifte gedaan. Het gaat om een verlichte Engelse telefooncel met daarin een kerstman in de sneeuw. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003